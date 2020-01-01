عزل صحي وحالات غش.. تفاصيل اليوم الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تفاصيل اليوم الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 20192020.





وأدى 751 ألف و926 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح الأحد، الامتحان في (80) مادة فترة أولي، و(4) مواد في الفترة الثانية، في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول)، والتي تستمر حتى 13 من أغسطس المقبل، داخل 2986 لجنة سير امتحان.





وقال الدكتور محمد مجاهد، في بيان صحفي: إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.





وتفقد الدكتور محمد مجاهد، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة طنطا، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية.





وزار نائب الوزير، لجان الامتحانات بمدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، ومدرسة كفر الزيات الصناعية الميكانيكية، ومدرسة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.





وتم إحالة رئيس اللجنة، والمراقب بمدرسة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات، إلى الشئون القانونية، لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من حيث دخول الطلاب بالهواتف المحمولة.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.



