في ذكراها الـ 64.. تعرف على مهندس تأميم قناة السويس

64 عاما مرت على تأميم قناة السويس، بإعلان من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بميدان المنشية في محافظة الإسكندرية هذا القرار في 26 يوليو عام 1965، وتولى إداراتها المهندس محمود يونس بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت.





إدارة محمود يونس بعد التأميم

وتولى محمود يونس إدارة القناة بعد أن قامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة "يونس".





دور محمود يونس في التأميم

و محمود يونس كان له دور هام في تأميم القناة ففي ليلة التأميم تكونت ثلاث مجموعات إحداها رئيسية في الإسماعيلية والثانية في السويس والثالثة في بورسعيد وكان يونس على رأس مجموعة الإسماعيلية.





ولم يكن أحد يعلم سر مهمة التأميم في المجموعات الثلاث سواه وعبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل ووصل الإسماعيلية بعد ظهر يوم التأميم فلما خطب ناصر في الإسكندرية وقال كلمة ديليسبس ثم قال: "والآن إخوان لكم.."، دخل مع مجموعته مبنى الشركة واستدعى المسؤولين وأبلغهم قرار التأميم بالعربية فانهاروا أمامه وطلبوا تأمين حياتهم.





قرار رسمي بتولي مهمة القناة

في يوليو 1957، أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارا بتعيين يونس رئيسا لهيئة القناة وظل في موقعه حتى أكتوبر 1965 حيث تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون النقل والمواصلات ثم وزيرا للنقل والمواصلات، كما اختير أيضا عضوا بالبرلمان عن دائرة البستان ببورسعيد عام 1964 إلى أن توفي في 18 أبريل 1976.





من هو محمود يونس؟

ومحمود يونس من مواليد 11 أبريل عام 1911 في شارع الأربعين بحي السيدة زينب لأب يعمل موظف في السكة الحديد وهو أحمد يونس، والتحق بكتاب الشيخ محمود في شارع العدوي بالسيدة ثم حصل على الابتدائية من مدرسة محمد على عام 1924 والتحق بالمدرسة الخديوية ونال الكفاءة في 1928 ثم البكالوريا عام 1930.





تخرج من كلية الهندسة عام 1937، والتحق بمدرسة الهندسة الملكية وفي هذه المدرسة (الكلية) كان زعيما للطلبة وخرج في مظاهرات كوبرى عباس، وبعد معاهدة 1936 التحق بمدرسة الهندسة العسكرية وكان ضمن أول دفعة مهندسين مصريين في الجيش المصري.



