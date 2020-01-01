وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم؛ لمتابعة حسن سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.

وتفقد لجنة مدرسة هوارة الصناعية للإطمئنان على سير العمل باللجان، وأشاد بانتظام العمل باللجنة. 

ونبه عبدالله على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

كما تفقد لجنة مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم

كما تفقد الاختبار الإلكتروني لطلاب محافظة الفيوم المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، والمعنقد إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بدمو.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

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