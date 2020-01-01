تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس كورونا و2110 حالة جديدة بالفلبين

أبلغت السلطات في الفلبين، اليوم الأحد، عن 39 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا المستجد و2110 إصابة أخرى.





وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الوفيات بلغ الآن 1932 حالة، مع تأكيد 80448 حالة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





زقد أبلغت السلطات في الفلبين، يوم السبت، عن 20 حالة وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا المستجد و2،019 إصابة أخرى بالفيروس.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



