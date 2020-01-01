العثور على جثة طالب غارقًا بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، اليوم، جثة طالب غرق بالبحر اليوسفي بجوار كوبري أبو شناف، أثناء الاستحمام.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد أحمد سعد وكيل إدارة الحماية المدنية يفيد وصول بلاغ من عمليات النجدة بغرق طالب أثناء استحمامه بالبحر اليوسفي أمام قرية طوة بجوار كوبري أبو شناف.

وبانتقال قوات الأمن بقيادة العقيد خالد عبد الحليم رئيس قسم الإنقاذ النهري تم انتشال جثة "أحمد. ص. ع. ن" 16 عامًا، طالب مقيم بقرية تلة، وتبين وفاته باسفكسيا الغرق.

وأفادت تحريات المبتحث الأولية بأن الطالب غرق في أثناء استحمامه بالبحر اليوسفي، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي





بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





وفي سياق آخر، تُكثف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.





وتم ضبط 4 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال– نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها 4 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا نحو (1،434،000 مليون جنيه مصرى - 800 ألف ريال سعودى- 450 ألف درهم إماراتى- 25 ألف دينار كويتي).





جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



