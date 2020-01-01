هبوط أرضي بسبب أعمال الحفر بمشروع المترو في الزمالك

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، وقوع هبوط أرضي بسبب أعمال الحفر بمشروع مترو الأنفاق، أدى إلى ميل إحدى عمارات منطقة الزمالك وهي عمارة "الشربتلي".

وكشف المصدر، عن أنه جارٍ اتخاذ اللازم حيالها وتشكيل لجنة هندسية للتعامل مع الموقف واتخاذ اللازم.

خروج 933 مصابًا بكورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.





بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، تُكثف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وتم ضبط 4 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال– نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها 4 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا نحو (1،434،000 مليون جنيه مصرى - 800 ألف ريال سعودى- 450 ألف درهم إماراتي- 25 ألف دينار كويتي).

جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



