رينيه فايلر يعطي الضوء الأخضر للأهلي لضم أسامه جلال

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي من أجل التوقيع مع أسامة جلال مدافع إنبي.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر ملعب الصقر:"  أسامة جلال وقع عقود للأهل وكذلك ورقة رغبة كذلك، لكن المفاوضات بين الأهلي وإنبي لن تكون سهلة".

وأضاف:" إنبي يغالي في مطالبه المالية، وأسامة جلال لديه عرضا من ناديي ناسيونال ماديرا، وكذلك بيراميدز".

وواصل:" الأهلي كان يريد ضم أحمد حجازي، لكن بعد صعود ويست بروميتش سيكون من الصعب عودته إلى الأهلي".

وأكمل عمر ربيع:" الأهلي كان يرغب أيضا في التعاقد مع باهر المحمدي لكن هناك صعوبة في ضمه من الإسماعيلي".

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