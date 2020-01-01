نائب وزير التعليم يتفقد عددًا من لجان الدبلومات الفنية بالغربية

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
الفجر
تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اليوم الأحد، لجان امتحانات الدبولمات الفنية بمدرسة "المنشاوي ع" بنات، ولجنة مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا، ومدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية في كفر الزيات.

جاء ذلك خلال جولته لمتابعة سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الغربية، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، التي بدأت أمس وتنتهي 13 من أغسطس المقبل.

واطمأن نائب الوزير، على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وخلال الزيارة تفقد اختبارات التقديم لمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات تسير بصورة جيدة حتى الآن.

شارك في الجولة: الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ولطفي أبو هندي مدير عام التعليم الفني.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام، 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس 13 من أغسطس.

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