الزمالك يحسم موقفه من ضم بابل

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 م
بابل
بابل
عبد القادر عرابي
حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من ضم اللاعب الأنجولي آري بابل، جناح نادي بريمييرو دي أوجستو الأنجولي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الزمالك قاب قوسين أو أدنى من ضم اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد أن أبدى ترحيبه بالانتقال للزمالك.

ووفقاً لمصادر مقربة من نادي الزمالك، فإن مجلس إدارة الفريق بقيادمة مرتض منصور، يتجه لصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت التقارير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قرر عدم ضم جناح جديد، مفضلاً الاعتماد على إسلام جابر، كبديل للمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

يذكر أن اللاعب لم يحضر إلى القاهرة حتى الآن، وفق الاتفاق الذي عقده مع إدارة الزمالك.

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