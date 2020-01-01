دولة أفريقية تلعن إصابة وزير التجارة والصناعة بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفاد راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأحد، بإصابة "إبراهيم باتيل" وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

ونقل راديو "أفريقيا 1"، عن الناطقة الرسمية باسم حكومة جنوب أفريقيا "فوملا ويليامز"، قولها إن الوزير "باتيل" البالغ من العمر 58 عاما يخضع حاليا للعزل المنزلي وسيباشر مهام عمله من منزله.

 

وأضافت"فوملا ويليامز"، أنه سيتم إجراء اختبارات لكوفيد-19 لكل من خالطه، موضحة أن "باتيل" يعد رابع مسئول حكومي يصاب بهذه الجائحة.

 

وفي وقت سابق، نقل وزير العمل والتوظيف "زيمبيلاني نكيسي" ووزير الموارد المعدنية "جويدي مانتاشي" إلى المشفى، حيث خضع الرجلان للعزل الذاتي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين.

 

وتشهد جنوب أفريقيا تشهد حاليا أحد أعلى معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد في العالم مسجلة 434 ألفا و200 إصابة مؤكدة و6 آلاف و655 حالة وفاة.

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