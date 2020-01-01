ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بالسويس

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من استهداف مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية، في بدائرة قسم شرطة الجناين.
وتم ضبط (٣٠٠٠ كمامه جاهزه للبيع، ٥٠٠٠ كمامه تحت التصنيع، كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف).

جاء ذلك، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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