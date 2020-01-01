"قبلة بالإكراه"..عاصي الحلاني يحتفل بعيد زواجه

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص الفنان عاصي الحلاني على مشاركة جمهوره مراسم احتفاله بعيد زواجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات فيديو "إنستجرام".

نشر عاصي الحلاني مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه وهو برفقة زوجته أثناء احتفالهم بعيد زواجهم، وبدت زوجته وهي تقبله، علق عاصي علي الفيديو قائلاً:"الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني قبلة بالأكراه".

وفي سياق آخر، طرح عاصي الحلاني مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "رجعتيني لبدايتي"، وهب من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، وتم تصوير الكليب في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبنانية، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

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