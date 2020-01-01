زينة تواصل ملاحقة أحمد عز بقضايا جديدة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
تواصل الفنانة زينة، سلسلة القضايا التي تلاحق بها الفنان أحمد عز، حيث تنظر لجنة تسوية المنازعات في محكمة الأسرة بمدينة نصر صباح اليوم الأحد جلسة للدعاوى الجديدة التي اقامتها زينة يوم ١٩ يوليو الجاري والتي تطالب فيها بأجر حضانة وسكن للطفلين وخادمة.

ويتزامن توقيت رفع دعاوى زينة الجديدة ضد عز مع إنهيار الحالة الصحية لشقيقتها نسرين كما اشيع مؤخرا عقب فشلها في إيجاد حل للحكم الصادر بحبسها الاعتداء علي عز بأحد فنادق العلمين خاصة مع اقتراب موعد جلسة الحكم علي الإستئناف المقدم منها وشقيقها حول قرار محكمة جنح مستأنف العلمين بحبسهما وتغريمهما حيث تم تأجيل جلسة الحكم ليوم ٢٧ أغسطس القادم.

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