حريق ضخم وسط سوق في دمشق القديمة بسوريا

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:28 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

أفادت صحيفة الوطن السورية، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم في سوق البزورية الشهير في الحميدية بدمشق القديمة وسط العاصمة السورية، مخلفا دمارا كبيرا في الماديات.

                 

ونقلت صحيفة الوطن السورية، عن رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق، العقيد محمود الصالح، قوله إن السيطرة على حريق البزورية من قبل عناصر الاطفاء في مراحله النهائية، وتم إيقاف امتداد الحريق.

 

وأضاف الصالح، أن أكثر من 10 سيارات إطفاء سارعت إلى مكان الحريق الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية، مؤكدًا أن الأضرار كانت مادية ولا توجد أية أضرار بشرية، ويجري التحقيق في أسباب نشوب الحريق.

 

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