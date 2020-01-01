روسيا تعلن انخفاض الإصابات اليومية بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 5765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في إدنى عدد منذ عدة أشهر، فيما شهد عدد الوفيات الجديدة تراجعا حادا من 146 أمس إلى 77 اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تماثل 3110 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، بلغ عدد المتعافين 600250 شخصا.

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 5871 إصابة و146 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة 806720 حالة، منها 13192 وفاة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الروسية، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة.

ورصدت وزارة الصحة الروسية، 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

أكد كيريل دميترييف مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.