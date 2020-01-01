كل ما تريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى المبارك

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:15 ص
أضحية
أضحية
أحمد القاسم
ينشغل المصريين خلال الفترة الحالية، بالبحث عن موعد وتفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك الأمر الذي أدى إلى تصدرها مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، لكثرة بحث المواطنين في الساعات الأخيرة على محرك البحث العالمي.

وهناك جهات خاصة في الدولة أعلنت عن إجازات للعاملين بها خلال فترة العيد، وذلك كفرصة لراحتهم خلال تلك الفترة للعودة بعد عيد الأضحى المبارك مرة آخرى والعمل بشكل أبر فاعلية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن إجازة عيد الأضحى المبارك وفقا لم هو متداول عنها، لمساعدة المصريين الباحثين عنها على محرك البحث "جوجل":

- تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم عرفة إلى رابع يوم العيد، على أن يعود الجميع لعملهم في اليوم التالي إن لم يوافق يوم عطلة اعتيادية أو رسمية أخرى.

- من المقرر أن تبدأ اجازة عيد الاضحي المبارك يوم الخميس القادم 30 يوليو، وتستمر حتى الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، حسبما أعلن موقع رئاسة الجمهورية.

- ومن المقرر أن ينشر مجلس الوزراء بيان يوضح فيه كل ما يتعلق بإجازة العيد هذا العام.

- تمنح اجازة عيد الاضحي كل عام للعاملين في جميع أجهزة الدولة والمؤسسات داخل الدولة، فيحصل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على إجازة، فيما توفق المؤسسات الحكومية التي لا يمكنها التوقف عن العمل كهيئة النقل العام وسكك حديد مصر أوضاعها داخليا.

- أما البنوك فتلتزم البنوك بالقرارات الرسمية الصادرة من الحكومة بشأن عدد أيام الإجازة، ويكون ذلك قاصر على المعاملات في الأفرع فقط ويتاح خلال العطلة إجراء المعاملات من ماكينات الصراف الآلي، وينشر البنك المركزي كافة التفاصيل المرتبطة بموعد بداية الإجازة ونهايتها.

- وزارة القوى العاملة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص أن تمنح العاملين إجازات من عدمه، ولكن تشترط حال عدم من أي عامل في فترة العيد إجازة أن يقابله ذلك ضعف مرتبه في ذلك اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدٍ الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وبالتالي ف‎أول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو ‪2020‬م.

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