1800 لجنة فرعية تستقبل طلاب الثانوية الفنية بقنا وسط إجراءات مشددة (صور)

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم القيام بجولة تفقدية لعدد من لجان إمتحانات الثانوية الفنية بمدينة قنا للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بها والأطمئنان من رؤساء اللجان علي عدم وجود أي معوقات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.





وتفقد الداودي عددا من مقرات اللجان هى (مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات بمدينة العمال- مدرسة قنا الثانوية الزراعة العسكرية بالصالحية) واطمئن المحافظ علي الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا وإتباع النصائح الطبية للحفاظ على سلامه وصحه الطلاب داخل وخارج اللجان.





وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الفنية لهذا العام يبلغ ٢٦ ألف و٤٤٣ طالب وطالبة موزعين على ١٠٥ لجنة رئيسية تضم ١٨٠٠ لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن ١٤ طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات التربية والتعليم يقوما بمتابعة امتحانات الثانوية الفنية لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان وكذا الإهتمام بنظافة محيط مقرات اللجان.





تطورات فيروس كورونا في مصر:





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



