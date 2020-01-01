وفاة الفنان مروان محفوظ بعد إصابته بفيروس كورونا

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قامت سانا وكالة الأنباء السورية بالاعلان عن وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت سانا في بيان قد أصدرته قائله: "أن محفوظ ذهب الى سوريا لإحياءه حفل على مسرح الأوبرا بدار الثقافة والفنون وتم إلغاء هذه الانشطة بسبب كورونا".



وتابعت: "ولكن ظل مروان محفوظ متواجد في دمشق ولم يغادر وقام بإحياء هذا الحفل الغنائي وكان يستعد للسفر الى بلده لبنان ولم يلتحق بهذا وتوفي بدمشق".



والجدير بالذكر الفنان اللبناني مروان محفوظ، قد توفي عن عمر ناهز الـ80 عاما عقب نقله للمستشفى بسبب اشتباه إصابته بفيروس كورونا.



وعانى محفوظ بأعراض فيروس كورونا المستجد، في الأيام الأخيرة ولكن تدهورت حالته الصحية أمس من ارتفاع درجة حرارته وضيق التنفس.