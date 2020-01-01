وفاة الفنان مروان محفوظ بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قامت سانا وكالة الأنباء السورية بالاعلان عن وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت سانا في بيان قد أصدرته قائله: "أن محفوظ ذهب الى سوريا لإحياءه حفل على مسرح الأوبرا بدار الثقافة والفنون وتم إلغاء هذه الانشطة بسبب كورونا".

وتابعت: "ولكن ظل مروان محفوظ متواجد في دمشق ولم يغادر وقام بإحياء هذا الحفل الغنائي وكان يستعد للسفر الى بلده لبنان ولم يلتحق بهذا وتوفي بدمشق".

والجدير بالذكر الفنان اللبناني مروان محفوظ، قد توفي عن عمر ناهز الـ80 عاما عقب نقله للمستشفى بسبب اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وعانى محفوظ بأعراض فيروس كورونا المستجد، في الأيام الأخيرة ولكن تدهورت حالته الصحية أمس من ارتفاع درجة حرارته وضيق التنفس.

أخبار تهمك

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ أقل من ساعتين

جيرالدو يضع الأهلي في أزمة

منذ أقل من ساعتين

رغماً عن بيريز... زيدان يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يومين

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مدافع نابولي يتعرض للإصابة قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

07:44 ص

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً