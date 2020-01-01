وزيرة الصناعة لـ الشباب: "اللي معندوش الخبرة ويرغب في العمل.. سنساعده"

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن الدولة تتمتع بقدرات كبيرة في قطاع الغزل والنسيج، موضحة أن الدولة تعمل على تطوير منظومة القطن من حيث الإجراءات الخاصة لتجارة القطن في الداخل، سعيا وراء الوصول لمنظومة متكاملة.





وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تنسيق بينها وبين وزارة قطاع الأعمال لجذب الشباب الراغبين في العمل، وتوفير تدريب متميز لهم في قطاع الغزل والنسيج.



