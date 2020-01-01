وزيرة الصناعة لـ الشباب: "اللي معندوش الخبرة ويرغب في العمل.. سنساعده"

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:30 ص
الوزيرة
الوزيرة
هدى عبدالرازق
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن الدولة تتمتع بقدرات كبيرة في قطاع الغزل والنسيج، موضحة أن الدولة تعمل على تطوير منظومة القطن من حيث الإجراءات الخاصة لتجارة القطن في الداخل، سعيا وراء الوصول لمنظومة متكاملة.

وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تنسيق بينها وبين وزارة قطاع الأعمال لجذب الشباب الراغبين في العمل، وتوفير تدريب متميز لهم في قطاع الغزل والنسيج.

وأكدت أن الدولة تقدم الدعم الكامل لدعم كافة المشروعات المتعلقة بالغزل والنسيج، منوهة بأن هناك 13 مجمع صناعي على مستوى 12 محافظة منهم مجمعات مخصصة لقطاع الغزل والنسيج، معقبة: "اللي معندوش الخبرة ولكن لديه الرغبة والقدرة على العمل سنساعده"، موضحة أنهم يوفرون للراغبين في العمل دورات تدريبية، ومكان للمشروع في المجمعات الصناعية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري.

كما وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لاستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

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