الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت السلطات الصحية الصينية، إنه تم تسجيل 68 شخصا من حاملي أعراض الفيروس، فضلا عن شفاء 19 شخصا وخروجهم من المستشفيات.

 

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن من بين حالات الإصابة الـ46 الجديدة، هناك 35 حالة محلية، (22 حالة في منطقة شينجيانغ الايغورية ذاتية الحكم، 13 في مقاطعة لياونينغ)، في حين أن الـ11 حالة المتبقية هي من الحالات الواردة من الخارج.

 

وأشارت السلطات الصحية الصينية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ تفش بلغ 83830 حالة إصابة، وتم شفاء 78908 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 4634.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14،424 مليون إصابة، بينهم أكثر من 604 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8،611 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الصين الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات ميسي مع الإنتر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

غادة عبد الرازق تكشف لأول مرة حقيقة زواجها 15 مرة

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 9 ساعات

رغماً عن بيريز... زيدان يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تسجيل إصابة 37 حالة بكورونا في محافظة البصرة العراقية

أبرزها "تونس".. دول نجحت في مواجهة فيروس كورونا

إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

العاصمة الصينية بكين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

07:44 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

07:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً