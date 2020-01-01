الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إنه تم تسجيل 68 شخصا من حاملي أعراض الفيروس، فضلا عن شفاء 19 شخصا وخروجهم من المستشفيات.

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن من بين حالات الإصابة الـ46 الجديدة، هناك 35 حالة محلية، (22 حالة في منطقة شينجيانغ الايغورية ذاتية الحكم، 13 في مقاطعة لياونينغ)، في حين أن الـ11 حالة المتبقية هي من الحالات الواردة من الخارج.

وأشارت السلطات الصحية الصينية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ تفش بلغ 83830 حالة إصابة، وتم شفاء 78908 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 4634.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14،424 مليون إصابة، بينهم أكثر من 604 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8،611 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.