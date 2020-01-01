تعرف على طقس اليوم.. شديد الحرارة بالصعيد والرطوبة بالقاهرة 80%

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، اليوم الأحد، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الأحد 26 يوليو 2020، بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، ورياحا معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحًا، كما تشهد السواحل الشمالية شبورة صباحًا، وطقسا معتدل، ورياح معتدلة.





كما تشهد القاهرة وشمال البلاد معدلات رطوبة عالية تصل لـ 80%، ويشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة وتوقعات بنشاط للرياح بجنوب سيناء، وبالليل طقس لطيف على القاهرة والسواحل البحرية، ومعتدلة على شمال وجنوب الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:









القاهرة: العظمى 35 والصغرى 25

الأسكندرية: العظمى 31 والصغرى 25

مطروح: العظمى 30 الصغرى 20

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 24

دمياط: العظمى 31 والصغرى 23

العريش: العظمي 32 والصغري 23

سوهاج: العظمي 41 والصغرى 27





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 26 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا





طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأحد ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 31 درجة، وسانت كاترين العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الجمعة وحتى الأحد المقبل، ولن نشهد أي تغيرات جوية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية تتراوح بين 34-35 درجة على القاهرة.



