"فرانس برس": عدد مصابي كورونا حول العالم يتخطى الـ16 مليونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، عن إحصاء لوكالة "فرانس برس"، بأن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم يتخطى الـ16 مليونا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوز الـ 15 مليون، إذ تتسارع وتيرة الجائحة مع استمرار انقسام الدول بشأن التعامل مع الأزمة.

 

وتأتي في المرتبة الأولي في الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في العالم هى الولايات المتحدة، والتي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من يبلغ 3.91 مليون حالة، وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أن "الوضع سيزداد سوءا على الأرجح للأسف قبل أن تتحسن الأمور".

 

وأعلى خمس دول من حيث عدد الإصابات تشمل أيضا البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا. لكن إحصاء رويترز يظهر أن أسرع وتيرة لانتشار المرض في الأمريكتين حيث جرى تسجيل أكثر من نصف حالات العدوى في العالم ونصف الوفيات.

 

كما يفيد إحصاء رويترز المستند إلى تقارير رسمية بأنه لا يوجد ما يشير إلى أي تباطؤ في معدل الإصابات الجديدة على مستوى العالم.

 

ويمثل مجمل الإصابات البالغ 15 مليونا و9213 ما لا يقل عن ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنويا، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، في حين أن عدد الوفيات الذي تخطى 616 ألفا في سبعة أشهر قريب من أعلى مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنويا.

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