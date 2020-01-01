صحيفة روسية: تركيا تخشي صفعة مصر في ليبيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أكدت وسائل الإعلام المصرية أن الجيش الليبي (بقيادة حفتر) فاجأ تركيا بنشر سلاحا متطورا فيما اوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن هذا السلاح هو "إس – 300"، وهي منظومة الدفاع الجوي المتطورة التي تمتلكها مصر.

وأوضح النائب إدريس المغربي، عضو مجلس النواب الليبي، إن أمن ليبيا من أمن مصر، وهناك ترابط وتداخل في الأمن القومي بين الجانبين، قائلا " عندما دعينا مصر للتدخل كان من أجل دعم المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مؤسسات الدولة الليبية وحماية الأمن القومي المشترك".

وفي السياق نفسه، صرح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن دعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل عسكريا في ليبيا يؤكد أن العلاقات بين البلدين ليس بها تردد.

وأضاف بيومي على قناة "صدى البلد"، أن "مصر لا تحتاج إلى هذا التفويض لأنها تملك الحق الشرعي للدفاع عن الأمن القومي لها"، موضحا أن "التفويض يعد إضافة قانونية محترمة"، مشيرا الي أن موقف مصر القانوني يعطيها كل الحق لوقف العدوان التركي على ليبيا.


وفي هذا الصدد، نشر موقع روسيا اليوم نقلا عن صحيفة "أوراسيا ديلي" الروسية مقالا للكاتب السياسي حسن بصري يالتشين ينصح فيه بضرورة الإسراع في نشر طائرات إف-16 في ليبيا، لقطع الطريق على مصر في الجو، ولكي لا يكون الأمر موجعا لأنقرة كما في سوريا.


ويري الكاتب ان تركيا بحاجة إلى إرسال مقاتلاتها متعددة المهام من طراز F-16 إلى ليبيا للحفاظ على التفوق الجوي هناك، حيث يحتدم النزاع المسلح بشكل مطرد، في محاولة لتحييد "العامل المصري".

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