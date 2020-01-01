تطورات تجديد عقد شتيجن مع برشلونة

شهد هذا الأسبوع تطورات جديدة فى تجديد عقد اللاعب الدولي الألماني اندريا تير شتيجن حارس مرمي نادى برشلونة الإسباني حيث تري إدارة النادى الكتالوني أن هذا الصيف الأولوية الأولي و الأهم هي تجديد عقد اللاعب الذي تألق بقوة منذ انضمامه للفريق.





وذكرت تقارير اسبانية اليوم أن تجديد عقد تير شتيجن هو الأولوية في برشلونة خلال هذا الصيف قبل التعاقد مع أي نجم جديد في سوق الانتقالات الحالية لأنه يعد عنصر أساسي للفريق بالفترة الأخيرة.





وأضافت التقارير أن إدارة البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو تفكر جديا فى أن يكون الحارس الدولي الألماني بين قائمة القادة الأربعة في الفريق الكتلوني بالموسم الجديد حيث يملك اللاعب كاريزما عظيمة وقد يكون أكثر اللاعبين إحترافية.



