5 شروط للحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في هيئة المجتمعات عن طرحها لـ2351 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزًا، والمميز، في 21 مدينة جديدة، وهي: "القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة".

وأتاحت الوزارة حجز قطع الأراضي بالإسكان المميز، والأكثر تميزا ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، 28 يوليو 2020، حيث يتم الحجز لهذه الأراضي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للأراضي من خلال هذا اللينك:
www.hdb-reservation.com.
ويبلغ مقدم الحجز لقطعة الأراضي الأكثر تميزًا 350 ألف جنيه، ولقطعة الأراضي المميزة 50 ألف جنيه، وذلك في مدينة إخميم فقط و100 ألف جنيه في باقي المدن الجديدة.

وترصد بوابة "الفجر" شروط الحصول على قطعة أرض بالإسكان المميز والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة في النقاط التالية:

1- يُشترط لمن يريد الحصول على قطعة أرض بالإسكان المميز أو الأكثر تميزًا بالمدن الجديدة، أن يكون شخصًا طبيعيًا وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة" ويتمتع بالجنسية المصرية.

2- يُشترط ألا يكون سنه أقل من 21 عامًا وقت الإعلان.

3- ليس من حق الأسرة (الزوجة والأولاد القصر)، أن يتقدموا لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن الجديدة التي الإعلان عنها.

4- يُشترط للمتقدم الذي يريد الحصول على قطعة أرض بالإسكان المميز بالمدن الجديدة، ألا يكون قد تم تخصيص له في وقت سابق قطعة أرض، أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، في أي مدينة من المدن الجديدة، بصرف النظر عما إذا كانت في حيازته أو سبق وتنازل عنها للغير بالقرعات في وقت سابق.

5- يُشترط أيضًا في المتقدم، ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية له في وقت سابق بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بصرف النظر عما إذا كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير في وقت سابق.
5 شروط للحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة.. تعرف عليها
5 شروط للحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة.. تعرف عليها
5 شروط للحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة.. تعرف عليها
5 شروط للحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

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وزارة الإسكان بوابة الفجر المدن الجديدة الفجر الإسكان المميز

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