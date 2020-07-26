جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 26/7/2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تلعب اليوم الأحد 26 يوليو 6 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتعتبر أهم مباريات اليوم من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هي مباراة روما وفيورنتينا ومبارة لاتسيو وهيلاس فيرونا ومباراة يوفنتوس وسامبدوريا.

ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 80 نقطة من أصل 35 مباراة خاصها حتى الآن في بطولة الدوري.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

١- يوفنتوس 80 نقطة
2- أتالانتا 75 نقطة
3- انتر ميلان 73 نقطة
4- لاتسيو 72 نقطة
5- روما 61 نقطة
6- ميلان 60 نقطة
7- نابولي 56 نقطة
8- ساسولو 48 نقطة
9- هيلاس فيرونا 46 نقطة
10- بارما 43 نقطة
11- فيورنتينا 43 نقطة
12- بولونيا 43 نقطة
13- كالياري 42 نقطة
14- سامبدوريا 41 نقطة
15- أودينيزي 39 نقطة
16- تورينو 38 نقطة
17- جنوى 36 نقطة
18- ليتشي 32 نقطة
19- بريشيا 24 نقطة
20- سبال 19 نقطة

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