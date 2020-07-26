جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 26/7/2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

تلعب اليوم الأحد 26 يوليو 6 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتعتبر أهم مباريات اليوم من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هي مباراة روما وفيورنتينا ومبارة لاتسيو وهيلاس فيرونا ومباراة يوفنتوس وسامبدوريا.

ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 80 نقطة من أصل 35 مباراة خاصها حتى الآن في بطولة الدوري.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

1- تشيرو إيموبلي 31 هدفًا.
2- كريستيانو رونالدو 30 هدفًا.
3- روميلو لوكاكو 21 هدفًا.
4- فرانشيسكو كابوتو 19 هدفًا.
5- جواو بيدرو 18 هدفًا.
6- لويس مورييل 18 هدفًا.
7- دوفان زاباتا 18 هدفًا.
8- جوسيب اليسيتش 15 هدفًا.
9- ايدين دزيكو 15 هدفًا.
10- أندريا بيلوتي 15 هدفًا.

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