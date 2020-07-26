الإعلام المغربي يفتح النار على الزمالك بعد تصريحات فاروق جعفر

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
شن الإعلام المغربي، هجوم حاد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، والتي تحدث خلالها عن وجود شبهات متعددة في البطولات القارية التي حصلت عليها الأندية المصرية والمنتخب المصري، وطالب الإعلام المغربي عبر منابره المختلفة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بفتح تحقيق موسع تلك التصريحات.


وأشار  موقع «البطولة» المغربي، الي ضرورة فتح تحقيق حقيقي لمعاقبة مُفسدي الكرة الأفريقية، وسحب ألقابهم وانتصاراتهم، خاصةً وأن القارة عانت طويلًا من “التحكيم” الذي كان يُشترى بمجرد نزول رجال الصافرة في فنادق فخمة  على حد وصفها. 

يذكر  أن فاروق جعفر، قال في مقابلة لقناة الزمالك، أن الفارس الأبيض استفاد من مجاملات تحكيمية في البطولات القارية، وكان يعرض عليه كقائد للفريق، إما الحصول على ضربة جزاء أو طرد لاعب منافس في مقابل النزول في فنادق كبيرة وركوب سيارات فارهة.

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