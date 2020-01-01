"التطوير العقاري": مبادرة "مايغلاش عليك" ستحرك السوق

قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن فكرة صندوق الضمان الاستهلاكي مهمة جدًا، لتنشيط السوق الفترة المقبلة، وهذه الفكر طبقت في الكثير من الدول التي حدثت بها بعض الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة جاءت في التوقيت المناسب، خاصة بعد ازمة كورونا.





وتابع "حسنين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مبادرة "ما يغلاش عليك" تشجع المواطنين على شراء السلع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، مطالبًا بإيجاد مبادرة مشابهة لمساعدة المجال العقاري، لكي ينمو بالشكل المستهدف الفترة المقبلة.





ولفت وكيل غرفة التطوير العقاري، إلى أن الإسكان منخفض التكاليف، لا يستطيع أن ينافس فيه القطاع الخاص الحكومة، خاصة أن الحكومة لا تحقق أي أرباح من هذا القطاع، خلاف أنها قامت بإنجاز كبير في هذا القطاع، مضيفًا أن إسكان الطبقة المتوسطة يوجد به نقص خلال الفترة الحالية، لذلك يتم العمل على تنشيط المطورين العقاريين لتوفير الإسكان المتوسط الفترة المقبلة.





وزير المالية يشرح كيفية الاستفادة من المبادرة الرئاسية" مايغلاش عليك"

كشف محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستعد غدا الأحد لإطلاق مبادرة" مايغلاش عليك"، والتى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي مرة أخرى بعدما تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا.





وأضاف" معيط" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج المصري افندي المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط على تراجع معدلات الإنتاج الصناعي، بل أثرت أيضا على انخفاض دخل المواطنين وتراجع معدلات استهلاكهم، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





وتابع، أن "المبادرة تهدف لعودة النشاط الاقتصادي سريعًا، والتي جاءت من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في رفع معدلات استهلاك المواطنين من السلع التي تزداد فيها نسبة التصنيع المحلي.





وأشار وزير المالية، إلى أن مبادرة "مايغلاش عليك"، ستوفر لأصحاب بطاقات التموين دعم بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لبطاقة التموين الواحدة، ما تمكن الفرد من الحصول على خصم بنسبة 10% على السلع التي سيقوم بشرائها في المبادرة، بالإضافة إلى خصم إضافي يمنحه التجار لجميع المواطنين على مختلف أنواع السلع بنسبة 20%، قائلا" يعني لو سلعه كان سعرها 1000 جنيه قبل المبادرة تقدر تشتريها في المبادرة بقيمة 800 جنيه بسبب خصم 20%، ولو أنت صاحب بطاقة تموين ستحصل على خصم 10% ليصل سعرها إلى 700 جنيه."





وأوضح "معيط"، أن قيمة الدعم المالي التي ستوفره المبادرة لأصحاب بطاقة التموين غير مسموح أن يتم شراء به سلع تموينية، حيث سيستخدم فقط في شراء السلع التي سيتم طرحها في المبادرة وهي أجهزة كهربائية، وملابس، وسلع معمرة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المالي ستتحمله الخزانة العامة للدولة بنحو 12.5 مليار جنيه.



