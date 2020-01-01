وزير المالية يكشف عن تكلفة مبادرة "ما يغلاش عليك" (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مباردة "ما يغلاش عليك" تشمل توفير 200 جنيه لكل مواطن في البطاقات التموينية، تستخدم كخصم من قيمة السلع في المبادرة، بالإضافة إلى خصم آخر من التجار في حدود 20% على السلع، وبمجرد استهلاك المواطن الـ200 أو 1000 جنيه على البطاقة فهذا يعني ان دعم الدولة في المبادة أنتهى، ولكن الخصم من المنتجين سيظل مستمر لمدة 3 أشهر





وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن هذه المبادرة مدعومة من خزانة الدولة لـ12.250 مليار جنيه، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المصنعين، ودعم المواطن المصري، لافتَا إلى أن هذه المبادرة تستهدف بشكل خاص الأجهزة الكهربائية.





وزير المالية يشرح كيفية الاستفادة من المبادرة الرئاسية" مايغلاش عليك"

كشف محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستعد غدا الأحد لإطلاق مبادرة" مايغلاش عليك"، والتى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي مرة أخرى بعدما تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا.





وأضاف" معيط" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج المصري افندي المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط على تراجع معدلات الإنتاج الصناعي، بل أثرت أيضا على انخفاض دخل المواطنين وتراجع معدلات استهلاكهم، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





وتابع، أن "المبادرة تهدف لعودة النشاط الاقتصادي سريعًا، والتي جاءت من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في رفع معدلات استهلاك المواطنين من السلع التي تزداد فيها نسبة التصنيع المحلي.





وأشار وزير المالية، إلى أن مبادرة "مايغلاش عليك"، ستوفر لأصحاب بطاقات التموين دعم بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لبطاقة التموين الواحدة، ما تمكن الفرد من الحصول على خصم بنسبة 10% على السلع التي سيقوم بشرائها في المبادرة، بالإضافة إلى خصم إضافي يمنحه التجار لجميع المواطنين على مختلف أنواع السلع بنسبة 20%، قائلا" يعني لو سلعه كان سعرها 1000 جنيه قبل المبادرة تقدر تشتريها في المبادرة بقيمة 800 جنيه بسبب خصم 20%، ولو أنت صاحب بطاقة تموين ستحصل على خصم 10% ليصل سعرها إلى 700 جنيه."





وأوضح "معيط"، أن قيمة الدعم المالي التي ستوفره المبادرة لأصحاب بطاقة التموين غير مسموح أن يتم شراء به سلع تموينية، حيث سيستخدم فقط في شراء السلع التي سيتم طرحها في المبادرة وهي أجهزة كهربائية، وملابس، وسلع معمرة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المالي ستتحمله الخزانة العامة للدولة بنحو 12.5 مليار جنيه.



