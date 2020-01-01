شاهد.. وزيرة التضامن عن تعذيب فتيات "دار الصفا": "حقهم في رقبتي"

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:00 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أمنية فوزي
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة دار الصفا السابق للأيتام عليه مخالفات، لكنه عاد مرة أخرى بحكم قضائي، مشيرة إلى أن "المجلس القديم لن بعود حتى لو معه حكم قضائي، وأن الحكم أحيانا يكون غير نهائي".

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات كل دور الأيتام.

وأوضحت أن مديرة التضامن موجودة داخل دار الأيتام للاطمئنان على الفتيات ولضمان عدم تعرض أحد لهم، مضيفة: "لن أقبل بتهديد أو عنف على الفتيات لأنهم مسئولية وأمانة في رقبتي سأحاسب عليها".

وأضافت: "حقهم عليا وأنا كفيلة بهم بعد ربنا ودول مش جايين من الشارع"، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ المسلك القضائي لحماية تلك الفتيات.

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قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 2 مليون ومائة ألف جنيه، لمستفيدي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان اليوم الجمعة: إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تتميز بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا

وأضافت أن المؤسسة تهدف إلى معاونة الأسر المصرية مادياٍ واجتماعيًا وتحقيق العدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، أيضًا تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

ولفتت إلى أن معايير اختيار المستفيدين يعتمد علي الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهري وعدد أفرادها ومستوى التعليم لهم ووجود عائل للأسرة أو بدون عائل.

وأوضحت أن معايير استمرار المساعدة تعتمد على استمرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها دون تغيير وفق الأبحاث الميدانية التي تعكس الوضع الحقيقي للأسر المستفيدة.

وزارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منافذ صرف المعاشات بالهيئة؛ أمس الخميس، حيث بدأ صرف معاشات أغسطس وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عيد الأضحى المبارك بفتح مكاتب الهيئة استثنائيا خلال الإجازة الرسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلي.

وتفقدت الوزيرة منافذ الصرف، وتابعت انتظام عمليات الصرف والتي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لمن كانت معاشاتهم قبل يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه. 

وخلال الجولة التفقدية؛ التقت القباج بعدد من أصحاب المعاشات، واستمعت لآرائهم ومطالبهم، ووعدت بتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن صرف المعاشات يتم قبل عيد الأضحى بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت وزيرة التضامن التحية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلى رأسهم اللواء جمال عوض على نزولهم للعمل في يوم إجازة رسمية؛ حرصًا على تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات. 

وأكدت القباج أنه تم التنسيق مع البريد المصري للعمل أيضا يوم السبت المقبل ليستمر الصرف لكل الفئات حتى يوم الأربعاء المقبل.

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