وسط إجراءات احترازية.. بدء الدعاية لمرشحي "الشيوخ" ببني سويف

أعلن النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن بدء أمانة الحزب في دعم مرشحيه بمنافسات انتخابات مجلس الشيوخ بداية من اليوم التزاما بالجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأشار أمين الحزب، في بيان له، إلى أن الحزب دفع بـ٣ مرشحين على المقاعد الفردية المُخصصة للمحافظة وهم: محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن مبارك، رجلا الأعمال، ونبيل ثروت حميدة نقيب المحامين.





كما دفع الحزب مرشحين أثنين في القائمة الوطنية من أجل مصر، هما: الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف، ورجل الأعمال نادر يوسف نسيم، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهوري، يمثلون المقاعد الثلاث المُخصصة للمحافظة ضمن قائمة الصعيد.





وأكد أمين الحزب، على أن الحزب سيطلق حملة دعائية تتمثل في لافتات الشوارع والميادين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ضوابط الدعاية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شدد، الأربعاء، على ضرورة الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعايا والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها مشيرًا إلى تكليفاته للسكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية.





وأوضح محافظ بني سويف أنه تم الاتفاق على تحديد تلك الضوابط والتي تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية المختصة لعمل الدعاية الانتخابية، على أن يمنع منعًا باتًا الإعلان بأسلوب الملصقات "الأوراق اللاصقة" والتي يصعب إزالتها لاحقا، أو الكتابة المباشرة على الجدران والأسوار، بحيث يكون الإعلان عن الدعاية الانتخابية للمرشح بأسلوب لافتات من الأقمشة أو البلاستيك أو الأوراق، ويشترط أن تكون المسافة بين اللافتة والتي تليها في نفس الاتجاه 20 مترا على نفس الرصيف بالشوارع الرئيسية، و10 أمتار بالميادين الرئيسية والحيوية، وارتفاع اللافتة لا يقل عن 3 أمتار من منسوب الرصيف، وألا تزيد المساحة الإجمالية للافتة على 20 مترا.



