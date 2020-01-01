(من هناااااااا Here) تعرف على موعد اجازة عيد الاضحي 2020 للقطاعين العام والخاص.. وموقف المساجد من صلاة عيد الاضحى 2020

السبت 25/يوليه/2020 - 11:33 م
اجازة عيد الاضحي 2020
اجازة عيد الاضحي 2020

(من هناااااااا Here) تعرف على موعد اجازة عيد الاضحي 2020 للقطاعين العام والخاص.. وموقف المساجد من صلاة عيد الاضحى 2020

تصدرت كلمة "اجازة عيد الاضحي" تريند "جوجل" في مصر، مساء اليوم السبت، ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بأكثر من ألفين عملية بحث مختلفة بجميع المحافظات.

اجازة عيد الاضحي 2020:
ومن المقرر إعلان مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة محمد سعفان، موعد الإجازة الرسمية، والتي تبدأ من يوم الخميس الموافق 30 يوليو الموافق وقفة عرفات حتى الثلاثاء الموافق 3 أغسطس للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن تكون للقطاع الخاص حتى 2 أغسطس.

صلاة عيد الاضحي 2020
وأكد وزارة الأوقاف، على أن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، بحسب تقرير الحقائق والشائعات الصادر عن مجلس الوزارء الخميس الماضي.

وأضافت الأوقاف، إلى أنه "سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر".

(من هناااااااا Here) تعرف على موعد اجازة عيد الاضحي 2020 للقطاعين العام والخاص.. وموقف المساجد من صلاة عيد الاضحى 2020

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