صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

السبت 25/يوليه/2020 - 11:12 م
كريم العريبي
كريم العريبي
علاء خليف

أكدت تقارير صحفية اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الجزائري كريم العريبي لاعب فريق النجم الساحلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الكروي الجديد.

وأبدي نادي النجم الساحلي موافقته على بيع "العريبي" في الميركاتو الصيفي، بشرط تلقي عرضًا ماليًا مناسبًا، وذلك لتحقيق أكبر مكسب ممكن من وراء بيع اللاعب خاصة وأن النادي يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب أزمة توقف النشاط الرياضي نتيجة فيروس كورونا.

النادي الأهلي ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع كريم العريبي، ولكن هناك أيضًا ناديي بيراميدز والاتفاق السعودي اللذان يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

تعرف على أرقام كريم العريبي
كريم العريبي من مواليد 24 يونيو لعام 1994 يبلغ عمره 26 عامًا، ويصل طوله لـ 1.92 سم، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، وتبلغ قيمته التسويقية 475 ألف يورو.

بدأ "العريبي" مشواره الكروي مع فريق شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري، ولعب ضمن صفوف فريق الشباب بالنادي، قبل انتقاله لنادي الرغاية الجزائري عام 2014 واستمر معه عامين قبل انتقاله لنادي شباب باتنة ولعب معه عامًا واحدًا.

انضم نجم الجزائر إلي نادي شباب بلوزداد في شتاء 2017 واستمر عام ونصف مع الفريق قبل انتقاله لنادي تاجنانت الجزائري ومنه انضم لصفوف نادي النجم الساحلي عام 2019 ومستمر مع الفريق حتي الآن.

خاض "العريبي" 11 مباراة مع النجم الساحلي بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 746 دقيقة، وسجل هدف وصنع آخر، بينما شارك في مباراتين بكأس تونس ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

تألق الدولي الجزائري مع النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض مع الفريق 12 مباراة بالبطولة، وسجل 10 أهداف يعتلي بها صدارة ترتيب هدافي البطولة حتي الآن متفوقا على موليكا لاعب مازيمبي، ولم يستطيع تجاوز الدور ربع النهائي مع فريقه حيث خرج على يد الوداد المغربي.

توج العريبي مع النجم الساحلي بلقب البطولة العربية الموسم الماضي بعدما فاز فريقه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، وسجل النجم الجزائري هدفًا لفريقه.

وحصل اللاعب ايضًا على كأس الجزائر مع فريق شباب بلوزداد موسم 2016 – 2017.

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