بينها جمهورية إسلامية.. أكثر 10 دول تسجيلا لإصابات فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تخطت الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ16 مليونا، بكل قارات العالم، وتصدرت 10 دول قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات اليومية بكوفيد 19، بحسب أحدث الإحصائيات يوم السبت 25 يوليو 2020.

وترصد بوابة "الفجر" أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في السطور التالية:

1- الولايات المتحدة الأمريكية:
تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، في المركز الأول على رأس قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سجلت حتى يوم السبت 25 يوليو 4 ملايين و248 ألف و492 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبذلك حتى الآن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول حول العالم تضررًا من وباء كوفيد 19، وتعتبر أكثر الولايات في أعداد الإصابات ولاية نيويورك.

2- البرازيل:
وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، في المركز الثاني في قائمة أعلى الدول في معدلات الإصابة بكورونا، حيث سجلت حتى يوم السبت 25 يوليو مليونين و348 ألف و200 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

3- الهند:
وتقدمت الهند المركز الثالث في قائمة أعلى الدول في معدلات الإصابة، بعد أن كانت في نهاية يونيو الماضي في المركز الرابع، حيث سجلت حتى يوم السبت 25 يوليو مليون و339 ألف و176 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

4- روسيا:
وجاءت روسيا في المركز الرابع في قائمة أعلى الدول في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكانت في نهاية يونيو الماضي في المركز الثالث، وسجلت روسيا حتى يوم السبت 25 يوليو 806 ألف و720 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
5- جنوب إفريقيا:
واحتلت دولة جنوب إفريقيا المركز الخامس في قائمة أعلى الدول تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت دولة جنوب إفريقيا حتى يوم السبت 25 يوليو 421 ألف و996 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

6- بيرو:
واحتلت بيرو المركز الساس في قائمة أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت حتى يوم السبت 25 يوليو 380 ألف و865 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

7- بريطانيا:
واحتلت بريطانيا المركز السابع في قائمة أعلى الدول في الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سجلت بريطانيا حتى يوم السبت 25 يوليو 299 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

8- إيران:
واحتلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المركز الثامن في قائمة أكثر الدول إصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت حتى يوم السبت 25 يوليو 287 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

9- إسبانيا:
وجاءت إسبانيا في المركز التاسع في قائمة أعلى الدول في الإصابات، حيث سجلت إسبانيا حتى يوم السبت 25 يوليو 274 ألف و255 إصابة مؤكدة.

10- إيطاليا:
واحتلت إيطاليا المركز العاشر في قائمة أعلى الدول في الإصابات بفيروس كوفيد 19، حيث سجلت حتى يوم السبت 25 يوليو 246 ألف و252 إصابة مؤكدة.

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