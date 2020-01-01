الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

السبت 25/يوليه/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف رضا شرف الدين رئيس نادى النجم الساحلي التونسي عن الشرط الوحيد للموافقة على رحيل كريم العريبي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد رئيس النجم الساحلي التونسي أن كريم العريبي تلقي العديد من العروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن النجم الساحلي .

ووضع نادى النجم الساحلي التونسي شرط وحيد للموافقة على رحيل المهاجم الجزائري كريم العريبي وهو أن يكون هناك عرض مالي يليق بالطرفين النادى واللاعب.

ويذكر أن ناديي الأهلي وبيراميدز مهتمان بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوفهما.

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