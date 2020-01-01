وزيرة المالية: نصف مليار دولار فاتورة استيراد التفاح من الخارج

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستود سنويًا تفاح بنسبة وقلت العام الماضي لـ نصف مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ترشيد الإستيراد بقدر الإمكان.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، ألمذاع على فضائية "ON E"، مساء السبت، أن وزارة المالية تدار حاليًا بالكامل الكترونيًا إيرادات ومصروفات، والجمارك ستدار بنسبة 90%بشكل اليكتروني خلال سبتمبر المقبل.



ولفتت إلى أن الفاتورة الالكترونية ستكون اجبارية على كل الشركات في شهر نوفمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم فرد الفاتورة على الأفراد.





هذا وأكد وزير المالية محمد معيط، خلال تصريحات أعلامية سابقة، على أن مصر التزمت بسداد ديونها في مواعيدها المحددة رغم أزمة كورونا التى دفعت عدد كبير من الدول حول العالم للامتناع عن سداد ديونها التي حان موعد استحقاقها.







وقال "معيط":" الحمد الله مصر سددت ديونها الخارجية والداخلية في مواعيدها دون تأخير ورغم أن هناك أزمة اقتصادية كارثية مثل أزمة كورونا والتى أجبرت نحو 5 دول خلال الثلاث شهور الماضية على عدم سداد ديونها."











وتابع "معيط"، أن وزارة المالية عملت خلال الفترة الماضية ومن عام 2017 تحديدا، على السيطرة على معدلات الدين العام، حيث خفضتها من 108% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، إلى 86.1% بنهاية العام المالي الماضي 2019 -2020 مشيرا إلى أن مستويات الدين العام كانت ستشهد مزيد من التراجعات لولا حدوث أزمة كورونا، مؤكدا على أن مصر من الدول القلائل التي هبطت بمعدلات ديونها.







وأضاف معيط، أن وزارة المالية نجحت ايضا في خفض عجز الموازنة ليصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مستويات عجز الموازنة كانت تصل إلى 7.2% لكن أزمة كورونا هي التي تسببت في زيادته مع توسع الاقتراض من الخارج.