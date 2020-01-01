رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

السبت 25/يوليه/2020 - 08:43 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

وجه محمد كامل، رئيس شركة استادات القابضة، رسالة خاصة لجماهير النادي الأهلي، بخصوص اقتراب افتتاح قناة القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدتها القناة.

وكتب محمد كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏اربطوا الأحزمة …..” في إشارة إلى (اقتراب افتتاح قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد.

وقامت شركة "استادات القابضة" بعملية تطوير شاملة على مستوي  برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، لتظهر بالشكل الذي يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي في كل مكان.

وتستعد القناة لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان.

ومن المقرر أن تنطلق قناة الأهلي يوم الإثنين المقبل في حلتها الجديدة، بعدما أعلن مسئولو القناة عن تأجيل انطلاقها لمدة أربعة أيام بسبب.شهداء القوات المسلحة الذين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد كامل قناة الأهلي ألأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يومين

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ ساعتين

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

استادات تتولى إدارة قناة الأهلي وتستحوذ على بريزنتيشن لايف

رسميًا.. الأهلي يحصل على حق انتفاع لملعب السلام

56 مليون جنية عائد الأهلي من التعاقد مع استادات

استادات تعلن تحقيق حلم جماهير الأهلي بالاستاد والخطيب يشكر الشركة

النسر والكراسي.. "الفجر الرياضي" يكشف موعد استلام الأهلي ملعبه

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

07:06 م

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً