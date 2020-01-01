(من هنااااااا) خطوات الاستعلام عن معاشات أغسطس ومواعيد الصرف قبل عيد الأضحى 2020

الاستعلام عن معاشات أغسطس | أعنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس المقبل لتبدأ منذ يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو الجاري، بدلا من المواعيد المعتدة والتي تكون بداية من شهر أغسطس حتى يوم 10 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهنا نقدم لكم مواعيد صرف معاشات أغسطس بداية من السبت المقبل وخطوات الاستعلام عن المعاشات.





الاستعلام عن معاشات أغسطس 2020

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس المقبل في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي “atm”، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.





وجاءت خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري على النحو التالي:





- أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس وحتى يوم السبت من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي ومكاتب البريد.





- أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والإثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.





- يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.





منافذ صرف المعاشات

ووفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يتم صرف المعاشات عبر المنافذ التالية:





- منافذ الهيئة الثومية للتأمين الاجتماعي.





- مكاتب البريد والبنوك بالنسبة للمعاشات المحولة عليها.





- ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك وتقرر توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي.





ويأتي تقديم موعد صرف المعاشات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تيسيرا على أصحاب المعاشات.





وأكد عوض ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا التكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.





(من هنااااااا) خطوات الاستعلام عن معاشات أغسطس ومواعيد الصرف قبل عيد الأضحى 2020



