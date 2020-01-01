تطورات تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك

السبت 25/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تطورات تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك

يبحث مسؤولو الكرة بنادي الزمالك، تجديد عقد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، يوسف أوباما في الفترة المقبلة، بعد طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بقاء الاعب في الموسم الجديد.

من جانبه يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق من أجل الاتفاق معه على تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.

ويرغب مسؤولوا الزمالك في تمديد عقد يوسف أوباما لمدة 3 مواسم إضافية بخلاف الموسم المقبل مقابل 10 ملايين جنيه مصري، لأنه من الركائز الأساسية بتشكيلة باتريس كارتيرون، هذا الموسم.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

وفي سياق متصل أعلن مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.

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