وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%

السبت 25/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة في محافظة، عن ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا الى 80%، ونسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وتعود الحياه بأرض مصر كما كانت من قبل.

وقال وكيل وزاره الصحة، أن الكورونا تقترب من النهايه بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد، وذلك بعد خروج 6 حالات من المستشفى تحسن وانخفاض عدد المرضى ل 12 حاله بالمستشفى، وبإذن الله فور تماثلهم للشفاء سيتم خروج الجميع.

وأكد وكيل صحة الدقهلية، علي انخفاض نسب الاشغال بمستشفيات عزل الدقهليه لأقل من 20%.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%
وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%
وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%
وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%
وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%
وكيل صحة الدقهلية: ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 80%

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