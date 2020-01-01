فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

السبت 25/يوليه/2020 - 07:33 م
فايلر
فايلر
محمد الصو

تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم نجم وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى فايلر، رفضه التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق السابق ودجلة الحالي، بسبب وجود أكثر من عنصر في مركزه.

ووضعت أندية برتغالية وتركية، أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط الفريق الدجلاوي، ضمن الحسابات الفنية للحصول على توقيعه بداية من الموسم الجديد.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، أوصت الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتعويض رحيل أحمد فتحي، بنهاية الموسم الجاري. 

وظهر بيكهام، بمستوى مميز مؤخرًا مع المنتخب الأولمبي وساهم في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي، والتأهل لأولمبياد طوكيو اليابان.

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