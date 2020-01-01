إسنا للعزل: لم نستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع

قال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم مستشفى إسنا للعزل، إنهم نجحوا في تحقيق "صفر إصابات"، موضحا أنهم بدأوا العمل كمستشفى عزل في 25 مارس وحتى اليوم، وكانت فترة عصيبة.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم لم يستقبلوا أي حالة مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع، لافتا إلى أن كل الحالات الموجودة بالمستشفى غادرت المستشفى، ويوجد فقط 6 حالات بالعناية المركزة سلبيين لفيروس كورونا، ولكن حالتهم غير مستقرة.





وأوضح أن المستشفى جاري تعقيمها، وستعود لاستقبال الحالات العادية بعد خروج الست الحالات الموجودين بالعناية المركزة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.



