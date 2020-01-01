كان يتمنى الزواج من ليلى علوي وشعر بالذنب تجاه نجلة ابنه "لينا".. ما لا تعرفه عن فاروق الفيشاوي

السبت 25/يوليه/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحل اليوم 25 يوليو الذكرى الأولى لوفاة الفنان فاروق الفيشاوي،والذي توفى متأثرا بمرض السرطان منذ عام والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجماهير وجعلته يرسخ في قلوبهم وأذهانهم.

وكان يعرف عن الفنان فاروق الفيشاوي الصراحة والشجاعة، حيث أعلن بنفسه أنه يعاني من مرض السرطان وذلك في أكتوبر عام 2018 أثناء تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك قبل أن يدخله المرض المستشفى، ويتسبب في وفاته عقب دخوله في غيبوبة.

وصرح "الفيشاوي" سابقًا أنه خان زوجاته الثلاثه بسبب "عينه الزايغة"، كما ذكر، وأيضا صرح بأن المرأة الوحيدة التي ندم أنه لم يتزوجها هي النجمة ليلى علوي قائلا: "الرجل المخلص خيال علمى، ويجب على النساء أن يقتنعوا بأن امرأة واحدة لا تكفى".

وعلقت الفنانة سمية الألفي على تصريحات فاروق الفيشاوي حينها، ولكنها أوضحت أنها لم تشعر بالغيرة أو الحزن من أي امرأة جمعتها علاقة عاطفية بـ"الفيشاوي" قائله: "لم أكره أى واحدة من النساء اللاتى جمعت فاروقالفيشاوىبهنعلاقاتعاطفية".

ومن ضمن تصريحات فاروق الفيشاوي الجريئة قائلا: "عشت عدة قصص حب مع بعض الفنانات، إلا أنها لم تكتمل، ولو مبقتش عينى زايغة، مبقاش فاروق الفيشاوي، وأحمد ورث هذه الصفة منى".

وآثار فاروق الفيشاوي الجدل أيضا عندما صرح بأن الحجاب ليس فرضا،وأنه لا يدخل أن امرأة منتقبة إلى منزله وأضاف أنه جمعته قصة حب بالفنانة نيرمين الفقي ولكنها لم تنتهي بالزواج.

وصرح "الفيشاوي" من خلال لقاء تليفزيوني أنه اتجه للإدمان والمخدرات وعلل ذلك قائلا: "أنا بأحب تجربة كل ما هو جديد، والسبب فى ابتعادى عنها هو ابنى أحمد، لأنه كان يرانى فى حالة غير طبيعية، وذهب لوالدته واشتكى لها قائلًا: أنا برجع ورق الفويل بتاع السندوتشات للبيت مرة تانية عشان بابا بيحتاجه".

وذكر "الفيشاوي" أنه يشعر بالذنب تجاه ابنة ابنه أحمد لينا، وذلك عقب إثبات تحليل "dna”أنها ابنته حيث أضاف أنهم يسلكون طريقا لا يرضون عنه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاروق الفيشاوي الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعة

رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول

منذ 43 دقيقة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ نصف ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يومين

عاجل.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كورونا هي السبب في معاناة والدي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يجدد عقد خليفة أحمد فتحي لـ 5 مواسم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 19 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

آخرها إصابته بالسرطان.. مواقف جريئة في حياة فاروق الفيشاوي

5 تصريحات صادمة لـ فاروق الفيشاوي مع إعلان إصابته بالسرطان

من الولادة إلى الرحيل.. قصة حياة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

بعد رحيله.. مواقف بارزة في حياة فاروق الفيشاوي

ماذا قالت هند الحناوي بعد رحيل فاروق الفيشاوي؟

حفيدة الفيشاوي تكشف سر غيابها عن جنازته

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

07:06 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

06:33 م

رداً على تصريحاته.. كلوب يوضح موقف صلاح من البقاء في ليفربول

06:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً