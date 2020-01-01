وزيرة الهجرة تشرح خطوات تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ (فيديو)

السبت 25/يوليه/2020 - 06:53 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "ten"، مساء السبت، مقطع فيديو توضيحي بثته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لشرح خطوات تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج يمكنهم تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من اليوم 25 يوليو وحتى 31 يوليو، حتى يحصلوا على الرقم الكودي في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس.

وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة، اليوم السبت في خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر في إطار التواصل مع المصريين بالخارج: "إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".

وشددت وزيرة الهجرة على أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.

وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بعمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

وحول آلية مشاركة المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن أول خطوة تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https:www.elections.eg، اعتبارا من اليوم السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.

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