عاجل.. البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

السبت 25/يوليه/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ( ACONIT ) في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة فى الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرًا، وقد أظهر التدريب مدي الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز علي نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.

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قال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث بإسم القوات المسلحة المصرية، إنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له منذ قليل، أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

وتابع "الرفاعي": نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى.

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

عاجل.. البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط
عاجل.. البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط
عاجل.. البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط
عاجل.. البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

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