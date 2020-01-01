فاروق جعفر: الحكام الأفارقة كانوا بيجاملوا الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

السبت 25/يوليه/2020 - 05:47 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
فجر فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، مفاجأة خاصة بالتحكيم الإفريقي أثناء فترته كلاعب ضمن صفوف فريق الفارس الأبيض.
وكان فاروق جعفر من أبرز اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء لما قدمه من إنجازات وبطولات عديدة رفقة الفريق وقتها.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "الحكام الأفارقة في الثمانينات كانوا يجاملون الأندية المصرية خلال منافسات البطولات الإفريقية".

وأضاف: "جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في البطولات الإفريقية خاصًة وأن كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أم طرد لاعب".

وتابع فاروق جعفر: "كنت أرفض المساعدة، وكان يتوفر جميع سبل الراحة للحكام في إفريقيا أثناء المباريات بتوفير فنادق على مستوى عالٍ وسيارات فارهة".

ويعد الزمالك من أبرز الأندية الحاصلة على ألقاب في إفريقيا، بالحصول على 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا حتى عام 2003

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