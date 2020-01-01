مران الزمالك| انتظام مصطفى فتحي وكريم بامبو.. وجلسة خاصة بين عبد العزيز واللاعبين

السبت 25/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
انطلقت منذ قليل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بجلسة خاصة بين أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق واللاعبين للحديث عن أخطاء مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بيراميدز، خاصة في خط الدفاع وطالبهم بضرورة التركيز وتفادي الأخطاء قبل عودة المباريات الرسمية مرة أخرى.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد ويلتقي مع وادي دجلة غدا الأحد على أن يعاود معسكر برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.

وشهدت التدريبات انتظام مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الثنائي قد انتهى مؤخرا من البرنامج التأهيلي الذي وضعه لهما الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال معسكر برج العرب الأخير.

ويواصل الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد ويلتقي مع وادي دجلة غدا الأحد على أن يعاود معسكر برج العرب الإثنين المقبل يتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء القادم.


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