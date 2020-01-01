السياحة والمصايف توجه مناشدة عاجلة للمواطنين بشأن الشواطئ (فيديو)

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن هناك تعليمات صادرة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ العامة، لافتًا إلى أن هناك 61 شاطئ في الإسكندرية يسري عليهم قرار الغلق منذ 19 مارس وحتى الآن.





وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الشواطئ الخاصة بالفنادق صدر لها تعليمات من وزارة السياحة خاصة ببعض الاشتراطات الاحترازية، وأهمها التباعد على الشاطئ وحمامات السباحة، وحال صدور تعليمات بفتح الشواطئ بإجراءات احترازية سيتم الإشراف على تطبيق تلك الإجراءات مع وجود كواشف للحرارة على بوابات الشواطئ.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أننا نواجه مشكلة اندفاع المواطنين بالشواطئ رغم إغلاقها وعدم وجود خدمات إنقاذ، للنزول للبحر فجرًا.





وناشد المواطنين بعدم النزول للشواطئ إلا عقب صدور قرار بفتحها وتوافر الخدمات بها، وعدم قيام رحلات اليوم الواحد، موضحًا أن منذ أسبوعين هناك حادث غرق بشاطئ النخيل لـ 11 شخص من أسرة واحدة، ومنذ يومين وعلى بعد كيلو شهدنا غرق 4 من أسرة واحدة بينهم 3 أشقاء من أسرة من الدرب الأحمر، وتم انتشال جثامين جميع الضحايا.





وفى سياق آخر، قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادى أخر غريق فى شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.





وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن اعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.





يما انتظرت أسرة"شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده"عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه".





وأوضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.





وتواجد المحافظ وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الانقاذ البحرية المعنية فى استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.





وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.





وأشار إلى ضرورة عدم تعريض حياة المنقذين للخطر فى ظل ارتفاع امواج البحر، مناشدا جميع المواطنين بعدم نزول الشاطئ نظرا لخطورته وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والنيابة العامة بإغلاق الشاطئ تماما مؤكدا بأنه لن يتم السماح بفتح الشاطىء نهائيا إلا بعد الاطمئنان من توفير اشتراطات السلامة البحرية حفاظا على أرواحهم.



