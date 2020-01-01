الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

كشفت تقارير صحفية تونسية عن إقتراب الأهلي من التعاقد مع المهاجم الجزائري ولاعب النجم الساحلي التونسي كريم العريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " المغرب " التونسية أن النادى الأهلى يرغب فى التعاقد مع كريم العريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يريد إنهاء الأزمة المالية القائمة مع النجم الساحلي حول صفقة اللاعب السابق للأهلي كوليبالي بالظفر بخدمات العريبي .





وأكدت الصحيفة التونسية أن العريبي بات الحل الوحيد لإنهاء أزمة مستحقات الأهلي.





ويذكر أن فريق بيراميدز يرغب فى التعاقد مع كريم العريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.



